Falsa mãe: Mulher é presa transportando cocaína em carrinho de bebê

Uma mulher decide caminhar pela rua Salvador Salgueiro, na Vila Barros, em Marília, com seu bebê em um carrinho. Ao sair de casa, a mulher se depara com policiais militares fazendo ronda pelo bairro.

Ela empurra o carrinho de bebê e observa, nervosa, o trabalho dos agentes. Atentos, os policiais reparam no nervosismo da mulher e decidem abordá-la. Quando se aproximam, os agentes descobrem que não havia criança nenhuma dentro do carrinho. No lugar, estavam duas sacolas com 202 pinos de cocaína.

A "falsa mãe" disse à PM que recebia R$ 20,00 de um traficante para transportar e esconder as drogas no quintal de sua casa. Ao revistar a residência, dela, a equipe encontrou, com auxílio de cães farejadores, dois tambores enterrados com muitos entorpecentes.

Havia nove tabletes grandes de maconha, 388 porções de maconha embaladas (prontas para venda), mais de 1500 pinos grandes de cocaína e três sacos plásticos com cocaína esperando para serem colocadas nos 18 mil pinos vazios que também estavam lá.

Segundo a polícia, essa quantidade de droga e todos os objetos apreendidos geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil aos traficantes.

A mulher foi presa por tráfico de drogas e levada à delegacia.