Prédio da embaixada brasileira em Berlim é alvo de pichação: "Lutaremos contra o fascismo no Brasil"

O prédio da embaixada brasileira em Berlim, na Alemanha, foi atacado na madrugada desta sexta-feira (1) por desconhecidos.

De acordo com fontes locais, um grupo de quatro pessoas pichou as paredes e lançou objetos contra a fachada do imóvel, que fica no bairro central de Mitte, quebrando 16 vidraças. Os danos materiais podem chegar a 10 mil euros.



O jornal "Berliner Zeitung" publicou que os autores do ataque usaram barras de ferro, pedras, ovos e tintas vermelha e preta. As autoridades policias alemãs investigam o caso e o enquadram como um episódio de motivação política. A embaixada já tinha sido alvo de outros ataques. Em um deles, uma pichação dizia "lutaremos contra o fascismo no Brasil".

Em outro, em 2014, às vésperas da Copa do Mundo, pessoas encapuzadas jogadas pedras contra o imóvel.