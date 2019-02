Doria: votar a reforma da Previdência é "primeira, segunda e terceira" necessidade do Brasil

No Congresso Nacional para a posse dos novos parlamentares, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na tarde desta sexta-feira, 1º, que a decisão de retirada da candidatura do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para a presidência da Casa não foi do partido, mas da bancada no Senado.

Questionado sobre as prioridades para o novo Congresso, Doria afirmou que a "primeira necessidade do País é votar a reforma da Previdência; a segunda, a reforma da Previdência; a terceira, a reforma da Previdência".

Doria afirmou ainda esperar que o Congresso "cumpra seu dever, vote com os brasileiros e vote também a reforma da Previdência".