EXCLUSIVO: Vídeo mostra momento exato em que a barragem se rompe e lama avança sobre Brumadinho

A Band conseguiu com exclusividade a imagem captada por uma câmera fixa em um guindaste na Vale durante o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na última sexta-feira, 25 de janeiro.

No início, uma nuvem de poeira se ergue no lado superior direito e, aos poucos, árvores e postes são derrubados.

Na imagem, é possível ver também veículos se aproximando e, ao motorista notar a aproximação da lama, formada por ferro, sílica e água, tentar manobrar para desviar do mar de lama, sem sucesso, já que uma linha ferroviária circundava o local.

VEJA ABAIXO AS IMAGENS: