Tropas de Israel encerram trabalhos em Brumadinho

A comitiva de 130 militares israelenses que desembarcou no Brasil na segunda-feira (28) retornou nesta quinta (31) para o Oriente Médio. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), se reuniu com a delegação e agradeceu os trabalhos realizados. O coronel Golan Vach agradeceu a hospitalidade dos mineiros.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Aihara, afirmou que a saída dos israelenses não foi motivada por problemas com a corporação mineira. Segundo o militar, as tropas fizeram um bom trabalho integrado e, juntas, encontraram 35 corpos. Além disso, por conta das diferenças culturais, a cada corpo encontrado, as equipes faziam um minuto de silêncio.

O presidente Bolsonaro agradeceu a parceria. “Agradeço, em nome do povo brasileiro, ao Estado de Israel pelos serviços prestados em Brumadinho em parceria com nossos guerreiros das Forças Armadas e Bombeiros”.