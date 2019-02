Bolsonaro deve ter alta na semana que vem

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, manifestou hoje (1º) a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro volte a Brasília na próxima semana. “A alta dar-se-á quando ele estiver plenamente apto a fazer seu retorno a Brasília. Mas a evolução é muito boa. Nossa expectativa é que seja na semana que vem”, disse. Ele evitou, no entanto, especificar um dia para o retorno, já que dependerá da recuperação de Bolsonaro.

O porta-voz disse que o presidente está acompanhando o primeiro dia de atividades no Congresso Nacional, quando deputados e senadores tomaram posse e haverá a eleições das Mesas da Câmara e do Senado. Assim que os resultados forem confirmados, Bolsonaro parabenizará os eleitos, por meio de nota. Segundo o porta-voz, ele provavelmente usará também o Twitter para cumprimentar os presidentes das duas casas legislativas.

Rêgo Barros mostrou otimismo com a evolução na recuperação do presidente. Ele leu o boletim médico emitido pelo Hospital Albert Einstein, onde foi relatada a estabilidade do quadro clínico de Bolsonaro. Ele já está falando, ainda que por períodos curtos. Hoje (1º), reuniu-se, por videoconferência, com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

“Ele ainda tem restrição, sob o ponto de vista médico, de falar. Mas naturalmente, à medida que ele vai melhorando e o corpo vai se adaptando a essas questões referentes à cavidade abdominal, ele vai iniciando um processo natural de conversação. Ele ligou para os senadores, conversou com o Heleno. Vem estabelecendo contatos com algumas pessoas, ainda que por períodos, mas vem, sim, falando”, disse Rêgo Barros.

Rêgo Barros também adiantou que existe uma previsão de que Bolsonaro visite os Estados Unidos em março. “[Visita para] Estados Unidos: previsão é para março e [visita a] outros países ainda em programação. Mesmo [em relação aos] Estados Unidos, ainda está sendo costurada essa visita”. O porta-voz confirmou que há um planejamento para Bolsonaro visitar Israel, mas o mês ainda não está definido.