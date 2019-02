Blecaute atinge 1 milhão de pessoas no ABC e na Zona Leste de SP

Um princípio de incêndio na subestação Leste, na capital, deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica na Grande São Paulo ontem, por volta das 20h30. O apagão atingiu Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires, além da zona leste de São Paulo.

Em parte dos bairros, como a região central de Santo André e São Bernardo, a energia retornou em 10 minutos. Mas a Enel informou que o serviço voltou para todos apenas às 21h45. A subestação onde ocorreu o problema é operada pela ISA CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista). Na noite de ontem, a empresa disse que investigava o motivo do incêndio. Além da Leste, a unidade Ramón Rebert também precisou ser desligada.

De acordo com a ISA CTEEP, técnicos da empresa e da distribuidora local, a Enel trabalhavam no remanejamento das cargas para atender a população atingida. O apagão deixou semáforos sem funcionar, tumultuando o trânsito. Houve impacto também na circulação do metrô da linha 3-Vermelha, que operou com velocidade reduzida no período.

Polo petroquímico O apagão no ABC coincidiu com aumento das chamas no flare do polo petroquímico, na divisa entre Santo André e Mauá. As redes sociais receberam dezenas de mensagens sobre a imagem do fogo. “Fim do mundo”, “alguém sabe o que ocorreu?” e “sério, tenho medo dessa chama” eram algumas delas.

O Corpo de Bombeiros usou seu Twitter para esclarecer que não houve incêndio no polo. “Queima de excesso de produtos da petroquímica, não é incêndio; a falta de energia na região faz potencializar a visão das chamas”, escreveu. O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC informou mais tarde que o apagão fez com que as produções fossem paralisadas “de forma segura”. “A Braskem acionou automaticamente o sistema de segurança conhecido como ‘stack flare’, um mecanismo seguro para a queima de gases, que é utilizado por indústrias químicas, petroquímicas e refinarias”, diz em nota. A companhia disse também que nas próximas horas ainda haverá ruídos e luminosidade.