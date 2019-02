Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 2 bilhões em janeiro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,192 bilhões em janeiro, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia.

O resultado ficou um pouco abaixo do intervalo das estimativas coletadas em pesquisa do Projeções Broadcast, que iam de US$ 2,200 bilhões e US$ 3,800 bilhões. A mediana das 21 projeções ficou positiva em US$ 2,900 bilhões.

O saldo foi 22,4% menor do que o registrado em janeiro do ano passado, quando a balança comercial teve saldo positivo de US$ 2,768 bilhões. Na quinta semana de novembro (28 a 31), o saldo comercial foi de um superávit de US$ 159 milhões.

No mês passado, as exportações somaram US$ 18,579 bilhões, uma alta de 9,1% ante janeiro de 2018. Já as importações chegaram a US$ 16,387 bilhões, um salto de 15,4% na mesma comparação.

No período, houve um aumento nas vendas de produtos manufaturados (+15,2%), semimanufaturados (+11,1%) e básicos (+10,1%).

Pelo lado das importações, houve alta nas compra de bens de capital (+156,2%) e bens intermediários (+3,6%). Por outro lado, houve queda em combustíveis e lubrificantes (-12,5%) e bens de consumo (-3,5%).