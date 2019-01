'Grow': Yellow e Grin anunciam fusão

As startups de mobilidade urbana Grin, do México, e Yellow, do Brasil, anunciaram a fusão de suas operações, criando uma das maiores empresas de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos do mundo.

A nova empresa, chamada de Grow, terá 135 mil veículos e 1.100 funcionários em seis países e tem planos para mais que dobrar essa frota com expansão de operações para outros países latino-americanos. A parceria da Grin com o serviço de entrega de produtos Rappi será mantida. Os mais de

20 milhões de usuários da Rappi já podem desbloquear patinetes e bicicletas diretamente pelo aplicativo.

A Grow – que deriva de Grin[Gr] + Yellow [ow] – será comandada por Sergio Romo, cofundador da Grin.

Ariel Lambrecht, um dos fundadores do aplicativo 99 e cofundador da Yellow será diretor global de produto da empresa e responsável pelas operações brasileiras da empresa.