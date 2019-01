Volkswagen faz recall total de 194 veículos; veja lista de chassis envolvidos

A Volkswagen vai recomprar 194 carros vendidos no Brasil que estão foram dos padrões e não atendem à regulamentação exigida. Os modelos foram produzidos entre 16 de janeiro de 2008 e 17 de fevereiro de 2017.

Entre eles estão Gol, Golf, Fox, CrossFox, Up! e Parati. A recompra será feita por 100% do valor da tabela Fipe. Segundo a Volks, há possibilidade de falha de componentes e sistemas nesses veículos, com risco de acidentes.

Veja a lista de chassis que fazem parte do recall: