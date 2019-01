Traficante que usava drone para monitorar polícia é preso

Um homem foi preso, na última terça-feira (29), acusado de tráfico de drogas na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo.

Policiais civis cumpriam um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro Novo Lar, quando descobriram que, além do tráfico, ele utilizava um drone para monitorar as operações policias próximas à residência.

Leia mais:

Polícia prende mulher que aplicava golpes com cartão de crédito falso em São Caetano

PM encontra ‘acampamento da maconha’ no interior de SP

Durante a abordagem e revista, os agentes encontraram cerca de 17 pinos de cocaína e 10 porções de maconha, além de celulares e objetos diversos.

Todos os objetos, incluindo o drone, foram apreendidos e encaminhados para perícia.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para audiência de custódia.