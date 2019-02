Problema em substação deixa 1 milhão de residências sem energia na Grande São Paulo

Diversos bairros da zona leste de São Paulo e de cidades da região do ABC sofrem na noite desta quinta-feira (31) com a falta de energia. Moradores de Mauá e Guarulhos também apontam queda na luz.

Segundo a Enel, houve um desligamento em subestações da CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista), o que afetou a rede de distribuição. Equipes trabalham para identificar o que motivou o apagão.

O problema persiste desde 20h30 e atinge cerca de 1 milhão de clientes da empresa, que tenta realizar manobras para minimizar os impactos do problema. Na avenida Salim Farah Maluf, vários semáforos estão apagados.

As linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô chegaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

Nada de incêndio

Pelo Twitter, muitos moradores da região relataram ter visto um incêndio na região do Polo Petroquímico Capuava, em Santo André. O Corpo de Bombeiros esclareceu na própria rede social que as chamas se tratam de “queima de excesso de produtos da petroquímica."

O processo, de responsabilidade da empresa Braskem, é de rotina e não é um incêndio. "A falta de energia na região faz potencializar a visão das chamas", diz a publicação.