Rainha Elizabeth II divulga mensagem de apoio às vítimas de Brumadinho

A Rainha Elizabeth II divulgou nesta quinta-feira (31) mensagem de apoio às vítimas de Brumadinho. O conteúdo foi compartilhado no Twitter.

Até o momento, há confirmação de 99 mortos e 259 desaparecidos na trágedia. O rompimento ocorreu em 25 de janeiro. Confira o texto da monarca:

"A rainha enviou a seguinte mensagem ao Presidente da República Federativa do Brasil. Leia a mensagem completa aqui:"

"O Príncipe Philip e eu ficamos profundamente tristes ao saber da devastação e da perda de vidas causadas pela barragem rompida em Brumadinho”.

"Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam entes queridos e aqueles cujos lares e meios de subsistência foram afetados".

“Our thoughts and prayers are with all those who have lost loved ones and those whose homes and livelihoods have been affected. Elizabeth R.”

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 31, 2019