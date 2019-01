ProUni oferta mais de 240 mil bolsas; veja como se inscrever

O estudante que estiver de olho em uma das bolsas de estudo oferecidas pelo ProUni (Programa Universidade para Todos) terá à disposição quase 70 mil a mais que as disponibilizadas em 2018. Segundo o MEC (Ministério da Educação), neste ano, serão ofertadas mais de 240 mil bolsas – o maior número desde a criação do programa, em 2005.

Essa é a chance para que estudantes com baixa renda possam ingressar em uma instituição de ensino superior particular. As inscrições para disputar uma bolsa iniciam hoje e vão até às 23h59 de segunda-feira. A adesão é gratuita e só pode ser feita pela internet (clique aqui).

O que fazer

Os interessados deverão acessar a página do ProUni 2019 e fazer o login com o número de inscrição do Enem 2018 (Exame Nacional do Ensino Médio) e senha. Em seguida, o candidato precisará escolher até duas instituições, por ordem de preferência, além do curso pretendido e o turno.

A consulta de bolsas está disponível, desde ontem, no site do programa e é possível pesquisá-las por curso, instituição ou município.

Alterações

Vale ressaltar que, durante o período de inscrições, o candidato poderá mudar de ideia quanto às suas escolhas iniciais de curso. Ao final, será considerada como válida a última inscrição confirmada.

Sobre o programa

Por meio do ProUni, o governo federal concede bolsas de estudo integrais e parciais para alunos que querem cursar uma graduação. Conforme dados do MEC, o programa já atendeu mais de 2,47 milhões de estudantes.

Cronograma