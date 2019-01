Onda de frio já deixou 10 mortos nos EUA; governo pede que população não saia de casa

Pelo menos 10 pessoas morreram nas últimas horas em decorrência da onda de frio extremo que atinge os Estados Unidos.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, as temperaturas vão continuar abaixo do normal na região do meio-oeste do país, com sensação térmica entre -32ºC e -48ºC, nesta quinta-feira (31).

Estima-se que a onda de frio atingirá 250 milhões de americanos e que 90 milhões experimentarão temperaturas abaixo de zero.

Além disso, 20 milhões serão testados por um termômetro que cairá para -28º C ou mais até o final da semana.

A expectativa é de que Chicago bata o recorde da cidade, registrando -32ºC. As escolas da região foram fechadas e as aulas suspensas. Segundo a imprensa local, mais de mil voos com partida ou destino dos aeroportos de Chicago foram cancelados ontem (30).

Ao todo, 2.622 voo precisaram ser adiados em todo o país. As autoridades dos Estados Unidos pediram para a população não sair de casa.

Ontem (30), a massa de ar gelado, conhecida como vórtice polar, deixou as temperaturas mais baixas das últimas décadas no país. Os estados americanos de Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama e Mississippi já declararam situação de emergência, enquanto Chicago experimentou -30ºC e Dakota do Norte viu os termômetros marcarem -37ºC, temperaturas mais baixas que as registradas na Antártica.

A cidade de Grand Forks, na Dakota do Norte, bateu recorde e viu o menor índice de resfriamento até o momento, com -54ºC.