Obras no córrego Ipiranga interditam faixa da avenida Doutor Ricardo Jafet

Devido às obras emergenciais no córrego Ipiranga (zona sul), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interditou – desde o dia 20 deste mês – uma faixa da esquerda de avenida Doutor Ricardo Jafet, na altura do número 1900, no trecho próximo da rua Vergueiro.

De acordo com a SIURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras), parte do muro cedeu no dia 19, por conta de fortes chuvas, o que acarretou em um rachamento do asfalto da via. Um pedaço de 96 metros da estrutura do muro, que fica na margem do córrego, terá que ser refeito.

Desde o dia 22 uma equipe da empresa contratada emergencialmente trabalha no local para refazer o talude. Em nota, a SIURB afirmou que está sendo feito o levantamento topográfico e a sondagem do solo para definição da melhor maneira para recuperar o muro. Ainda não há prazo para o fim da interdição.