Homem morre após muro de estacionamento desabar com força da chuva

A forte chuva desta quarta-feira (30), além dos estragos causados na capital paulista, principalmente na zona norte de São Paulo, também deixou uma pessoa morta. É a segunda morte somente nessa semana.

Ontem, o manobrista Leonardo Soares Ramos, de 32 anos, morreu ao procurar abrigo dentro de um carro que estava no estacionamento onde trabalhava.

O muro do terreno ao lado caiu com a potência da água e derrubou também a cobertura do estacionamento. O manobrista foi atingido por parte das duas estruturas e não resistiu aos ferimentos. O local é um casarão antigo na Alameda Ribeiro da Silva, nos Campos Elísios, região central de São Paulo.

Na terça-feira (29), o ajudante de motorista Eduardo Gomes morreu após uma árvore cair sobre o carro em que estava, no Jardim Paraventi, em Guarulhos.

Ontem, a chuva e ventos de até 96 km por hora destruíram o hangar da empresa Marte Updates, no Campo de Marte.