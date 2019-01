Onda de frio nos EUA: Chicago pode ter sensação térmica de -40ºC nesta quinta

Chicago deve acordar hoje com os termômetros marcando -28ºC. Mas quem sair às ruas por volta das 8h poderá enfrentar uma sensação térmica de -40ºC. Tudo culpa de uma corrente de ar do Ártico, provocada por um vórtice polar, que desencadeou frio intenso e perigoso em uma faixa ampla do Meio-Oeste dos EUA, das Dakotas ao Maine.

A rajada brutal conhecida como vórtice polar é uma corrente de ar frio que gira ao redor da estratosfera, acima do Polo Norte, mas cujo fluxo foi interrompido e seguiu para o sul. Imagens de TV local mostraram o rio Chicago e o lago Michigan repletos de blocos de gelo.

Muitas cidades do Meio-Oeste abriram centros de aquecimento. Governos fecharam escolas, engavetamentos foram registrados, e empresas aéreas cancelaram ao menos 2 mil voos.

Até 60 centímetros de neve estavam previstos para o Wisconsin ontem. “Isso pode fazer história”, disse Ricky Castro, meteorologista do NWS (Serviço Nacional do Clima) de Romeoville, no Illinois.