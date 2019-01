Deputada descobre ocupação irregular de apartamento funcional por filho de um colega

A renovação política iniciada com o resultado das urnas tem um longo caminho pela frente no combate às práticas antiéticas e ilegais da velha política. Apesar de, em apenas um dia, já ter sido barrada 5 vezes no Congresso simplesmente por não "parecer" uma deputada federal, sigo firme porque sei que mudanças profundas não acontecem do dia pra noite e porque, acima de tudo, sei que não estou sozinha. Tem muita gente sonhando junto o sonho grande de um Brasil que é para todos e não apenas para alguns sobrenomes..#VamosJuntos #AMudançaJáComeçou #TabataAmaral

