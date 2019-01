Brumadinho: Justiça bloqueia mais R$ 800 milhões da Vale

A Justiça do Trabalho bloqueou, nesta quinta-feira (31), mais R$ 800 milhões da Vale. Agora, a empresa soma R$ 12,6 bilhões bloqueados.

O objetivo é assegurar que a empresa irá pagar as indenizações para as famílias atingidas pela tragédia, em Brumadinho. Também foram exigidas obrigações de arcar com custos de sepultamento, manutenção de pagamentos de salários a trabalhadores vivos e familiares de mortos e desaparecidos.

'Independente de ações judiciais'

A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que a Vale assuma as responsabilidades relacionadas ao rompimento da Barragem de Brumadinho, independentemente das ações judiciais.

A fala foi feita após um encontro entre a PGR e membros do Movimento Atingidos por Barragens, em Brasília. Ela ainda afirmou que em Mariana houve erros de atribuição e, que por isso, a situação se prolonga há tanto tempo.

Raquel Dodge ficou muito emocionada enquanto falava com a imprensa.