Do Atari ao Nintendo Switch: Exposição gratuita de games leva consoles e torneios à zona leste de SP

Reviver os 46 anos de história dos videogames. Essa é a proposta do projeto Museu do Videogame Itinerante, que chega à Zona Leste em fevereiro.

Como em todo bom museu, há uma exposição. Mas, nesse caso, a mostra é interativa e conta com 300 consoles: do Atari ao PlayStation 4, passando por clássicos como Nintendo 64, Mega Drive e PlayStation 2 – até chegar a novidades no nível do Nintendo Switch e Xbox One X.

E sim, se você colar no Shopping Metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo, entre os dias 9 e 24 de fevereiro, vai poder jogar em todos eles. Mais do que isso, pode participar ou assistir torneios de jogos antigos e atuais. Para quem manja de dança, pode mostrar as habilidades num palco especialmente montado para Just Dance.

Achou pouco? Vai ter ainda simuladores de corrida – daqueles de fliperama mesmo -, concurso de cosplay, desafios com controles de videogame gigantes e áreas especiais dos principais consoles. Tudo isso de graça.

Leia mais:

Netflix cria problemas com Parlamento canadense por usar imagens de acidente real em Bird Box

Warner confirma sequência de ‘Esquadrão Suicida’ e anuncia data de lançamento

Diversidade

Os visitantes que curtem um clássico vão poder rever e jogar em videogames que fizeram história, como Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 , Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2.

Mas as novas gerações também encontram espaço: lançamentos da PlayStation estarão disponíveis em totens multimídia. Outro destaque é a PlayStation VR, uma área de realidade virtual para experimentações da marca.

Se você prefere a Nintendo, sem crise: o evento terá um ambiente específico do Switch, o mais recente console da companhia japonesa, que mistura formatos.

Como a Microsoft não poderia ficar de fora, a atração fica por conta do lançamento do Xbox One X.

O Museu do Videogame Itinerante, o primeiro do gênero do país, já recebeu mais de 7 milhões de visitantes em 15 cidades. Não vai ficar de fora, né?!

Serviço

Museu do Videogame Itinerante

Data: 09 a 24 de fevereiro

Local: Shopping Metrô Itaquera (av. José Pinheiro Borges, Itaquera, Praça de Eventos)

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas; domingos e feriados, das 14 às 20 horas

Entrada gratuita

Para mais informações, acesse o site do Museu do Videogame.