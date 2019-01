Apple reduzirá preço do iPhone fora dos EUA

A Apple planeja reduzir o preço de alguns modelos do iPhone pela segunda vez na história de 12 anos do aparelho, fora dos Estados Unidos, para minimizar o impacto da valorização do dólar sobre moedas locais.

Com a medida, a empresa tenta contornar vendas fracas do iPhone, particularmente em mercados como a China, onde a alta de 10% no dólar em 2018 fez os produtos da Apple ficarem muito mais caros que os de rivais.

O CEO da Apple, Tim Cook, revelou o plano depois que a companhia divulgou a primeira queda nas vendas de iPhone durante um quarto trimestre. A empresa só reduziu o preço do aparelho uma vez antes, pouco após o seu lançamento, em 2007.