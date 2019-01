Teto de hangar do aeroporto Campo de Marte desaba após forte temporal em SP

Um temporal fez com que parte do teto de um hangar do aeroporto Campo de Marte, na zona norte, fosse destruído na tarde desta quarta-feira (30). Segundo a Infraero, a estrutura caiu em cima de aeronaves estacionadas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O episódio não impactou diretamente na operação do aeroporto, já que o terminal já estava fechado por causa do mau tempo.

Equipes do local atuam para avaliar possíveis estragos nas aeronaves, além de conter possível vazamento de combustível. Outros dois hangares tiveram danos menores.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), às 17h os ventos na região do aeroporto chegaram a 96 quilômetros por hora. A região de Santana também registrou queda de granizo.