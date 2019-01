São Paulo registra queda de árvores e postes devido a chuva nesta quarta

A chuva que cai na capital paulista nessa tarde de quarta-feira (30) já deixou prejuízo pelo caminho.

As Zonas Norte, Sul, Oeste e parte da Leste, além das Marginais do Pinheiros e do Tietê, estão em estado de atenção para alagamentos.

Uma árvore caiu em cima de um carro no início da Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto.

Ainda, um poste caiu em cima de um táxi na Avenida São João; felizmente, ninguém se feriu.