Previsão do Tempo: prepare-se para uma quinta-feira de muito calor em São Paulo

A máxima de São Paulo volta a subir nesta quinta-feira (31), chegando a 35º pela previsão do Climatempo.

A novidade em relação ao restante da semana é a diminuição na umidade do ar, com máxima de 75% de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia, o INMET.

O Climatempo já prevê uma máxima mais úmida, com 90% – no entanto, não há previsão de chuva na quinta-feira.

O céu permanece claro, parcialmente nublado ao fim da tarde e noite. A mínima é de 22º, segundo o INMET.