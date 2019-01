Justiça nega recurso de Lula para ir ao funeral do irmão

A 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que ele pudesse comparecer no funeral do irmão Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá.

A decisão foi da juíza Carolina Lebbos, que atendeu às manifestações da Polícia Federal e do Ministério Público.

Os órgãos sustentavam que não havia tempo hábil para a logística de transporte do ex-presidente para a cerimônia, marcada para esta quarta-feira em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

A defesa de Lula ainda pode recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Ainda antes da decisão da Justiça em Curitiba, o Tribunal com sede em Porto Alegre havia negado o mesmo pedido.

O desembargador Leandro Paulsen afirmou que a autoridade competente para analisar tal pedido era a justiça em primeira instância, cabendo ao TRF4 competência no caso apenas em um segundo momento.