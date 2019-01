Incêndio em carreta com produto químico tóxico bloqueia totalmente rodovia Régis Bittencourt

A Rodovia Régis Bittencourt foi totalmente bloqueada no quilômetro 496, em Cajati, nos dois sentidos. O bloqueio começou nesta noite de quarta-feira (30), na região do Vale do Ribeira.

Uma carreta carregada com produto químico perigoso (estireno) está em chamas na pista. A substância é tóxica e inflamável, portanto a rodovia foi bloqueada totalmente pelas equipes de emergência.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal estão a caminho da ocorrência. No momento, não há informações sobre vítimas.

href="https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/01/30/teto-hangar-aeroporto-campo-de-marte-desaba.html