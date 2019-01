Escape room no Morumbi apresenta sala VR com tema de Assassin's Creed

A experiência do escape room, em que grupos de pessoas resolvem desafios para sair de um quarto temático, ganhou uma nova abordagem nesta quarta-feira (30), com a inauguração da Voyager Escape no Morumbi Town Shopping, na zona sul de São Paulo. A sala propõe uma experiência em realidade virtual com desafio ambientado no cenário do jogo "Assassin’s Creed: Origins", da Ubisoft.

A aventura acontece em uma sala de aparência futurista, com diversas luzes no chão e nas paredes. Ao colocar o material – óculos de realidade aumentada, controles e mochilas-computador – o jogador é transferido para dentro do desafio, que deve ser cumprido em até uma hora. Uma sessão permite a participação de 2 ou 4 pessoas.

A história se passa em 1928, quando uma equipe de exploradores desaparecem durante uma expedição. Os jogadores devem reviver a história do grupo para encontrar um objeto de valor que era muito cobiçado por eles.

O local funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h. O preço por pessoa é de R$ 84,99, e garante uma tentativa de vencer o desafio em uma hora. A classificação indicativa da atração é a partir dos 12 anos. O Morumbi Town Shopping fica na avenida Giovanni Gronchi, número 5930.