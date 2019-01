Economia: Litro de gasolina cai para menos de R$ 4 em São Paulo

O preço médio da gasolina fechou a semana passada em R$ 3,937 por litro nos postos de São Paulo, recuo de 2,38% em relação a semana anterior, segundo o último levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O valor não ficava abaixo de R$ 4, em termos nominais, desde a semana encerrada em 5 de maio de 2018, quando estava R$ 3,947 o litro. É o menor patamar desde a média de R$ 3,935 registrada entre 18 e 24 de março do ano passado.

Neste ano, o combustível acumula queda de 3,74%. O recuou ocorre em meio a reduções nos preços promovidas pela Petrobras nas refinarias desde o mês passado. O repasse ao consumidor final nos postos, no entanto, depende ainda de diversas variáveis, como margem das distribuidoras e revendedores, impostos e mistura obrigatória de biocombustíveis.

O preço do etanol nas bombas também segue em queda. Na última semana, o valor médio caiu 2,65%, a R$ 2,571 por litro, em relação a semana anterior. Na comparação com o final de dezembro do ano passado, o recuou é de 2,1%.

Pelos preços médios dos dois combustíveis, é mais vantajoso abastecer com o etanol na cidade de São Paulo. O valor do biocombustível representa 65,3% da cotação da gasolina. O etanol vale a pena quando custa até 70% do preço da gasolina.

Diferença de 30%

O levantamento da ANP mostra ainda que compensa para o motorista pesquisar preços em diferentes postos antes de encher o tanque.

No caso da gasolina, os valores entre os 180 estabelecimentos pesquisados variam de R$ 3,599 a R$ 4,697 – uma diferença de 30%.

O etanol também apresentou uma variação de 30%, sendo comercializado em São Paulo entre R$ 2,299 e R$ 2,998, segundo a pesquisa semanal.