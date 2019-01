Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quarta, 30 de janeiro

O dólar recuou 1,14 % na terca-feira (29), a R$ 3,7225 na venda. No exterior, investidores aguardam uma quarta-feira movimentada, com o segundo dia de reunião de política monetária dos membros do Fed, o banco central dos EUA. A autoridade deve sinalizar uma pausa no ciclo de aperto monetário, além de reconhecer que há riscos crescentes à maior economia do mundo.

O mercado também acompanha com cautela a nova rodada de negociações comerciais entre EUA e China. Internamente, o mercado tem no radar o início dos trabalhos no Congresso, na sexta, com a eleição dos presidentes da Câmara e Senado, segundo a Reuters.

Confira as cotações das moedas em tempo real nesta terça-feira (29):

