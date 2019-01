Bolsonaro reassume presidência direto de UTI

O presidente Jair Bolsonaro reassumiu, na manhã desta quarta-feira (30), a presidência da República, após dois dias afastado para a retirada da bolsa de colostomia.

Na agenda não há compromissos oficiais e não há a previsão da visita de ministros.

Bolsonaro continua em um quarto na UTI, com direito à privacidade e presença da família.

A assessoria do Planalto informou que não há previsão de quando Bolsonaro poderá se encontrar com ministros e autoridades. A previsão é que ele permaneça por 10 dias em recuperação.

Gabinete provisório

De acordo com informações do porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, ao lado do quarto onde o presidente estará em recuperação o Gabinete de Segurança Institucional organizou um espaço, com equipamentos e estrutura técnica, que permitirá a ele orientar seus ministros e conceder audiências.

Bolsonaro vai despachar direto do hospital.