Após apenas seis meses de prisão, Justiça manda soltar 'Doutor Bumbum'

O médico Denis Cezar Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, vai deixar a prisão ainda nesta quarta-feira (30).

Ele aguarda apenas a chegada do alvará de soltura ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, para ser solto.

A decisão foi tomada por unanimidade pela 7ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro.

Apesar de solto, Denis Furtado terá que cumprir determinações, como o comparecimento periódico em juízo, não manter contato com testemunhas, não deixar o estado durante a investigação, além de ficar em casa à noite e nos dias de folga.

O doutor Bumbum responde a processo por homicídio doloso duplamente qualificado e associação criminosa. Também são rés no processo a mãe dele, Maria de Fátima Barros Furtado, que também é médica; a secretária Renata Fernandes e a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva.

Leia mais:

Justiça decreta prisão preventiva do ‘Doutor Bumbum’

Em vídeo, ‘Doutor Bumbum’ fala em ‘fatalidade’: ‘É uma injustiça comigo’

O caso

Denis estava preso preventivamente desde julho do ano passado, acusado de ser o responsável pela morte da bancária Lilian Calixto. Ela sofreu complicações após realizar um procedimento estético.

De acordo com o Ministério público, Lilian Calixto saiu de Cuiabá para fazer uma bioplastia nos glúteos na capital fluminense. O procedimento foi realizado no apartamento de Denis, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Lilian teve complicações e foi socorrida pelo próprio Denis para um hospital particular também na Barra. Ele a deixou na unidade e foi embora em seguida. Lilian chegou em estado extremamente grave, mas ainda com vida, ao hospital. Ela foi atendida, mas não respondeu às manobras de recuperação e morreu horas depois.