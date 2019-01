Sisu: Estudantes reclamam de falhas para inscrição na lista de espera

O MEC (Ministério da Educação) abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para a lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Com isso, os estudantes que não conseguiram uma vaga na chamada única do sistema ainda podem ingressar em uma das 129 instituições públicas disponíveis.

Muitos estudantes, no entanto, têm reclamado pelas redes sociais de possíveis falhas no site no momento da inscrição.

Segundo as regras, o candidato deve indicar interesse no portal do Sisu. Acontece que o botão que deveria estar disponível para que o estudante entre na lista de espera não está aparecendo para quem se inscreveu apenas na primeira opção de curso.

Pelas normas iniciais, o Ministério da Educação informava que seria possível selecionar tanto a primeira quanto a segunda opção de curso – só é vetado o aluno que tiver sido aprovado em alguma das duas opções.

Ao Metro Jornal, a estudante Yasmin Reis disse que tentou contato com a central de atendimento do MEC, mas não obteve nenhuma resposta. “Apenas me mandaram falar diretamente com a instituição desejada sobre o ocorrido, mas não me garantiram que tomariam alguma atitude sobre o problema”, explica.

Reprodução

Pelo Twitter, outros candidatos disseram que se depararam com o mesmo problema mais cedo, mas a falha foi solucionada automaticamente algumas horas mais tarde.

Até o fechamento deste texto, o problema de Yasmin persistia.

O meu apareceu agora🙌🙌 pic.twitter.com/SuaFbLB5yx — Brenda Rezende (@BrendaRezennde) January 29, 2019

O Metro entrou em contato com o MEC e aguarda retorno.