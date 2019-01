Não passou no Sisu? Saiba como entrar na lista de espera e concorrer às vagas remanescentes

O MEC (Ministério da Educação) divulgou na segunda-feira (28) os resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que ofertou 235.461 vagas em 129 instituições públicas de ensino superior do Brasil. Os estudantes que não foram selecionados na única chamada do processo ainda podem conseguir ingressar nas universidades por meio das listas de espera.

Para concorrer às vagas remanescentes, é preciso declarar interesse no site do sistema. O período de inscrições vai desta terça-feira (29) até o dia 5 de fevereiro. É possível selecionar tanto a primeira quanto a segunda opção de curso – só é vetado o aluno que tiver sido aprovado em alguma das duas opções.

A partir do dia 7 de fevereiro, os alunos selecionados para preencher o restante das matrículas serão convocados pelas próprias instituições de ensino. Cada universidade possui o próprio edital com dias, horários e locais de atendimento.

O resultado do Sisu foi divulgado às 13h de segunda-feira. Alunos aprovados devem se inscrever entre esta quarta-feira (30) e o dia 4 de fevereiro, direto com a instituição no qual foi selecionado. Segundo o MEC, o processo seletivo contou com mais de 1,8 milhões de inscrições.