Morre o deputado estadual Jooji Hato; parlamentar será velado na Alesp

O deputado estadual Jooji Hato (MDB) morreu na noite de segunda-feira (28) aos 70 anos. Ele passou mal durante a madrugada em sua casa e chegou a ser atendido por um médico vizinho antes de ser levado ao hospital Alvorada, em Moema, zona sul de São Paulo.

Internado, ele sofreu uma parada respiratória e não resistiu. O IML (Instituto Médico Legal) ainda fará um laudo para confirmar a causa da morte do político. Nesta terça-feira (29), o corpo do parlamentar será velado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), no Ibirapuera, zona sul.

Jooji Hato é médico, com especialização em pediatria e cirurgia-geral. Foi eleito vereador de São Paulo em 1982 e reeleito por sete mandados. Também atuou por oito anos como deputado estadual – nas eleições do ano passado, reuniu 41.260 votos para um terceiro mandato, mas não foi eleito.

Leia mais:

Bolsonaro passa o dia em repouso após cirurgia; presidente continua internado

Operação prende cinco engenheiros responsáveis por barragem de Brumadinho que cedeu