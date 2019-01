Moradores de Moema instalam até comportas para conter enchentes

Moradores de prédios na avenida Ibijaú e rua Gaivota reclamam de alagamentos na região de Moema, zona sul de São Paulo. Sempre que chove, a região fica debaixo d’água – o nível da enchente chega a quase dois metros.

Alguns prédios e casas tiveram que instalar comportas para evitar o avanço da água. No último sábado, porém, a chuva foi tão forte que a barreira não foi suficiente para evitar as inundações. A água entrou em pelo menos três prédios.

Moradora mostra comporta instalada em prédio para conter a água da chuva / Willian Kury/Rádio Bandeirantes

Em um condomínio que fica na rua Gaivota, a água que invadiu a garagem ainda estava sendo bombeada nesta segunda-feira. Vários carros sofreram avarias. Já na avenida Ibijaú, as comportas evitaram o pior. Mesmo assim, uma lâmina de água de 15 centímetros foi formada no estacionamento.

O comportamento da própria população pode contribuir para a formação de enchentes. Na hora da chuva, segundo moradores, havia muito lixo boiando na água – sacolas de plástico, garrafas entre outras coisas que foram jogados na rua pelas pessoas.

Há também um problema de escoamento de água na região. Boa parte da chuva fica represada nas áreas mais baixas do bairro, o que gera reclamações dos moradores. A Prefeitura de São Paulo diz que varre as vias todas as noites. Já as bocas de lobo são limpas a cada 15 dias durante o verão. No domingo, um representante da Subprefeitura da Vila Mariana conversou com residentes da região.

IPTU

Outra reclamação dos moradores é em relação ao IPTU. Segundo a lei municipal, “os imóveis dos paulistanos prejudicados por enchentes e alagamentos poderão obter isenção ou remissão do IPTU no exercício seguinte ao da ocorrência da inundação.” No entanto, isto não vem ocorrendo.

A prefeitura afirma que cada morador precisa entrar com uma solicitação de isenção do imposto, mas nada garante que vai dar resultado, apesar da lei. O processo percorre um longo caminho, passando por várias repartições de várias secretarias municipais.