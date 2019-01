Equipamento da Linha 15-Prata se solta de trem e cai em avenida; monotrilho opera com problemas

Os trens da linha 15- Prata do monotrilho do Metrô circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nesta terça-feira (29).

O motivo é uma peça que se soltou na região da estação Vila União e caiu na avenida Luís Inácio de Anhaia Melo. A peça chegou a ser encontrada por passageiros.

Chamada de “terceiro trilho”, o equipamento serve para passar os volts que energizam o trem.

O Metrô ativou a operação PAESE entre as estações Vila União e São Lucas.

Por volta das 8h35, o problema começou a ser solucionado.

Linha 1-Azul

Nesta manhã, uma falha em trem, ocorrida por volta das 7h45 fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida em toda a linha.

CPTM

Vale lembrar que os trens da Linha 9-Esmeralda da CPTM circulam com velocidade reduzida entre as estações Villa Lobos-Jaguaré e Cidade Universitária em razão da proximidade com o viaduto que cedeu na marginal Pinheiros.