Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta terça, 29 de janeiro

As despesas de brasileiros em viagens ao exterior ficaram em US$ 18,263 bilhões em 2018, queda de 3,9% sobre o ano anterior, segundo o Banco Central. A redução ocorreu por influência da alta do dólar, que custou no ano passado, em média, R$ 3,66, alta de 14,5% em relação a 2017.

Já as receitas de turistas estrangeiros no Brasil subiram 1,86%, a US$ 5,917 bilhões no ano passado. Com isso, a conta de viagens fechou o ano negativa em US$ 12,346 bilhões.

As viagens internacionais fazem parte da conta de serviços das transações correntes, que são compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do país com outras nações. No ano passado, o déficit em transações correntes do Brasil dobrou, para US$ 14,511 bilhões.

Leia mais:

Autoridades alertam para golpes e fake news sobre tragédia em Brumadinho

Bolsonaro passa o dia em repouso após cirurgia; presidente continua internado

“Esse déficit é baixo para os padrões da economia brasileira. Não apresenta risco do lado externo da economia brasileira e é mais que inteiramente financiado pelos fluxos de investimento direto no país”, disse o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha.

Ele acrescentou que o resultado negativo das contas externas era esperado porque a economia brasileira retomou o crescimento. “Quando a economia cresce, aumenta a demanda dos residentes do país por bens e serviços importados”, destacou. Enquanto as exportações de mercadorias cresceram 10% no ano passado, as importações subiram 21%. METRO

Confira as cotações das moedas em tempo real nesta terça-feira (29):

Dólar

Euro

Bitcoin