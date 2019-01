Chuva gera estado de atenção para alagamentos em São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências coloca em estado de atenção para alagamentos a zona oeste, o centro, além da Marginal do Pinheiros e a Marginal Tietê. Os avisos compreendem as subprefeituras do Butantã, Lapa e Pinheiros, na zona oeste, e Sé, no centro.

As zonas leste, norte e sudeste também entraram em estado de atenção para alagamentos.

Não há registro de pontos intransitáveis no momento.

De acordo com os meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo instável em São Paulo, com novas áreas de chuva podendo atuar em outras regiões da Cidade.

Na Grande São Paulo, chove forte nos municípios de Mauá e Santo André.