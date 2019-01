Bolsonaro passa o dia em repouso após cirurgia; presidente continua internado

O presidente Jair Bolsonaro continua internado, nesta terça-feira (29), na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O político, que está em absoluto repouso, deve receber alta em 10 dias, segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros. Ele não está recebendo visitas por ordem médica.

Nesta segunda, a operação para retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do intestino durou sete horas. Durante a cirurgia, foi feita uma união do intestino delgado com o intestino grosso, segundo o hospital.

Hoje, Bolsonaro já deve iniciar as sessões de fisioterapia.

O quadro de saúde dele é estável e o político está consciente e sem dor.

Por 48 horas, Bolsonaro deverá descansar, de acordo com as ordens médicas. Nesse período, o vice-presidente, Hamilton Mourão, assume o exercício da Presidência da República. Ele conduzirá hoje a reunião ministerial que tratará sobre a tragédia de Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte.