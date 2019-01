Trump assina acordo com democratas e encerra, temporariamente, a paralisação do governo

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou na noite desta sexta-feira (25) a lei que encerra temporariamente a paralisação mais longa da história do país.

A lei prevê verba para o governo federal até 15 de fevereiro e chega depois de 35 dias de paralisação.

Isso só foi possível graças a um acordo negociados com congressistas democratas, no qual Trump deixou de fora os US$ 5,7 milhões que tinha pedido para financiar obras do muro na fronteira com o México, ponto que causou o impasse entre governo e oposição.