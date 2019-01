Tropas de Israel auxiliam nos resgates em Brumadinho a partir desta segunda

Começa nesta segunda-feira (28) o trabalho das forças armadas israelenses na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Na noite de domingo (27), o Estado recebeu 136 militares do país que vão auxiliar no trabalho dos bombeiros nas buscas por vítimas e desaparecidos na cidade, conforme foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Logo após a chegada da comitiva no aeroporto internacional de Confins, os militares se reuniram com o governador Romeu Zema, em Belo Horizonte, onde foram discutidas as propostas da ação. O governador levará os especialistas em salvamento em tragédias para fazer o reconhecimento da área atingida e planejar as capacidades para instalações dos equipamentos israelenses.

A missão chefiada pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, conta com seis cães farejadores e 16 toneladas de equipamentos, incluindo radares terrestres, além das tropas compostas por 30 mulheres e 106 homens.