Tornado atinge Cuba, deixa 3 mortos e mais de 170 feridos

Um tornado atingiu a capital de Cuba, Havana, na noite de domingo (27) e deixou ao menos três mortos e 172 feridos. O tornado destruiu vários bairros de Havana na noite de domingo.

"Estamos percorrendo os lugares afetados pelo fenômeno atmosférico de grande intensidade no bairro de Regla. Os danos são severos, até o momento lamentamos a perda de três vidas humanas e foram registrados 172 feridos", disse via Twitter o presidente Miguel Díaz-Canel, que percorreu durante a madrugada as áreas afetadas.

O movimento de ambulâncias foi intenso durante toda a madrugada na capital. No bairro de Santos Suárez, falta energia elétrica. De acordo com especialistas, é raro que tornados passem por Havana. Um dos mais conhecidos foi registrado em 1940 e atingiu Bejucal.

O tornado de agora foi resultado de uma baixa extratropical que desceu do sudeste do Golfo do México. Foram registrados ventos de até 100 km/h, podendo ser comparados a um furacão de categoria 4.