A terça-feira (29) na capital paulista será quente.

Com máxima de 33º, o calor volta a todo vapor. A mínima fica por volta dos 22º.

O sol prevalece desde a manhã, que também poderá trazer nuvens. Existe chance relativamente baixa de pancadas de chuva em São Paulo, durante a tarde e a noite.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia e do Climatempo.