Morre terceiro ciclista de atropelamento por ônibus na rodovia dos Bandeirantes

Morreu na madrugada desta segunda-feira (28) a terceira vítima de um atropelamento na rodovia dos Bandeirantes no sábado (26). Elvis Marcioli era piloto e fazia parte do grupo de 28 ciclistas atropelados por um ônibus da Viação Danúbio Azul, no quilômetro 17, pista sentido São Paulo.

Ele foi socorrido em estado grave pelo Águia e levado para o Hospital das Clínicas, na zona oeste. Outras duas pessoas morreram – Keila Blumen, de 41 anos, e Raphael Santos Miranda, de 33 anos. Outros três seguem hospitalizados.

A versão da empresa de ônibus, segundo advogado é que o grupo, que pedalava no acostamento, teria entrado na última faixa da pista quando houve o atropelamento. Pessoas que participaram do comboio afirmam, porém, que o ônibus invadiu o acostamento enquanto discutia com um motociclista.

A polícia busca imagens de segurança para apurar o que teria ocasionado o acidente. No momento do atropelamento, o motorista do ônibus parou o veículo, chamou socorro e esperou o atendimento. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).