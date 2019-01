Demora para divulgação do resultado do Sisu irrita estudantes; veja reações

O MEC (Ministério da Educação) liberou nesta segunda-feira (28) os resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que dá acesso à instituições públicas de ensino de todo o Brasil, a partir da nota do Enem. A demora para a divulgação da seleção, porém, causou reações negativas nas redes sociais.

Estudantes que aguardam o resultado reclamam da falta de informações sobre a consulta de suas inscrições. O resultado foi finalmente divulgado às 13h – clique aqui para verificar se você foi aprovado.

Aqueles que forem selecionados terão que procurar as universidades para garantir suas matrículas entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro – cada instituição conta com informações em seu próprio edital.

Os que não forem aprovados na primeira chamada podem entrar em uma lista de espera. A adesão poderá ser feita no site do Sisu entre quarta-feira (30) e 5 de fevereiro. A partir do dia 7 de fevereiro, a convocação de nomes nesta lista será feita pelas próprias universidades.

Ao todo, o Sisu oferece, nesta edição, 235.461 vagas em 129 instituições públicas de todo o país. Puderam se inscrever no programa os estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. Segundo o MEC, 3,5 milhões de estudantes preencheram os requisitos.

Veja reações no Twitter de estudantes que aguardavam o resultado do Sisu:

sisu falo q ia sair dia 28 mal sabiamos nois q eles tavam falando de se 11:59 da noite kk — laura (@laurjkk) January 28, 2019

MEC seu fi do demônio, cadê o inferno do resultado do sisu??? pic.twitter.com/bT1TbIcYEJ — Walber Santa Clara (@walberstclara) January 28, 2019

Fui ver se o resultado saiu e, bom, se o SISU ta dizendo… pic.twitter.com/aVEGLHkCTB — Eli (@UmDosEli) January 28, 2019

EU VOU TER UM PIRIPAQUE FOM ESSA NOTA DO SISU QUE NAO SAI INFERNOOOOOOOK — sara (@whomixerz) January 28, 2019

Não pode chegar às 13:01 no enem mas pode deixar o participante sem nenhuma informação sobre horário do resultado do sisu.#Sisu2019 #sisu pic.twitter.com/cktLxgWGB1 — Danielli Oliveira (@NameDanielli) January 28, 2019

esse ano foi o pior sisu que eu já vi que descasooooooooo nada da nota sair — jun met alanzoka ❤️ (@shawnsnaja) January 28, 2019

Mec, cadê meu resultado pelo amor de Deus. Isso não é hora para brincar com os sentimentos das pessoas #sisu #Sisu2019 resultado pic.twitter.com/6gzZ6tgPTZ — Irlinha (@irla_in) January 28, 2019