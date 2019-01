Brumadinho: sobe para 61 o número de mortos após rompimento de barragem

Mais três corpos são retirados da lama na manhã desta segunda-feira (28) pelas equipes de resgate em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. Com isso, sobe para 61 o número de mortos localizados depois do rompimento da barragem da Vale na última sexta-feira (25).

A reportagem das rádios BandNews FM e Bandeirantes segue acompanhando os trabalhos de busca e também o drama das famílias em buscas de parentes entre as vítimas. Agora há pouco, a moradora Sônia reclamou da falta de ajuda das autoridades para procurar o cunhado dela, que tinha um sítio em Brumadinho.

Ela disse que cavou com as próprias mãos a propriedade e já localizou pertences pessoais dele como a carteira e as roupas, mas nada do corpo até o momento.