Após protestos, avenida em frente a colégio do Morumbi ganha lombada

Após reportagem da Rádio Bandeirantes, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) instalou uma lombada em frente ao portão principal do Colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi. A decisão foi tomada depois de uma reunião com membros da escola, realizada neste mês.

No fim de novembro, a mãe de um aluno foi atropelada enquanto atravessava a avenida Jorge João Saad, sentido estádio do Morumbi, onde o colégio está localizado. Com a queda, ela teve uma lesão na coluna cervical e fraturas nas pernas e no quadril.

Leia mais:

Obra em ponte na marginal Tietê não tem prazo para conclusão

Brumadinho: Doações arrecadadas para vítimas são suficientes

Além da nova lombada, há uma faixa de pedestres e placas que indicam a travessia de estudantes – sinalizações que já existiam antes da reportagem. A outra lombada, no sentido bairro, também foi readequada – o obstáculo estava nivelado ao asfalto.

As aulas do colégio Miguel de Cervantes retornam na próxima segunda-feira, dia 4 de fevereiro.