Novo aplicativo do Bike Itaú trará recursos para facilitar a vida do ciclista

O novo aplicativo do Bike Itaú trará diversas novidades ao longo do primeiro semestre de 2019.

A partir do dia 23, 5% dos usuários poderão atualizar seus apps. Progressivamente os demais também terão disponível a nova versão até que em 5 de fevereiro 100% da base deverá ter o aplicativo renovado.

No mês seguinte, em março, novas funcionalidades serão incluídas, como a visão personalizada do mapa, mostrando a quantidade de bicicletas ou vagas disponíveis nas estações. Nesta atualização também será incluída uma contagem de tempo automática após a retirada da bike, que avisará quando estiver próximo de vencer o período máximo de uso com sinalização sonora e vibra, dependendo da configuração escolhida. O app mostrará ainda ciclovias e ciclofaixas disponíveis na região da pedalada, ajudando o ciclista a escolher o melhor caminho.

Já em abril, será possível ver o trajeto percorrido ao finalizar uma viagem, com informações da mesma, e até compartilhar nas redes sociais.

A cada mês, novas funcionalidades – ainda não especificadas – serão adicionadas ao aplicativo.