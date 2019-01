Ciclista cai de ponte no Rodoanel após colidir com outra bicicleta

Um ciclista caiu de uma ponte no Rodoanel, sentido Dutra, após a Rodovia Anchieta, na manhã deste domingo (27).

De acordo com a concessionária SPMar, a queda ocorreu após o ciclista colidir com outro. Eles estavam no acostamento.

Leia mais:

Prefeitura interdita marginal Tietê para vistoria na ponte da Dutra

Acidente entre ônibus e ciclistas deixa dois mortos na rodovia dos Bandeirantes

O ciclista que caiu foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital das Clínicas pelo Helicóptero Águia.

Ainda não há detalhes sobre como o acidente aconteceu.